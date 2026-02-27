El presidente ucraniano Volodímir Zelenski confirmó este jueves que la próxima reunión entre representantes de Ucrania, Estados Unidos y Rusia se celebrará probablemente en Abu Dabi a principios de marzo, tras conversaciones con sus emisarios y mediadores de la Casa Blanca.

«Lo más probable, la próxima reunión será en los Emiratos, concretamente en Abu Dabi. Contamos con que sea a principios de marzo», declaró Zelenski en su discurso a la nación. Explicó que habló varias veces con sus enviados Rustem Umérov y David Arajamia, así como con los representantes estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner.

Umérov y Arajamia se reunieron este jueves en Ginebra con Witkoff y Kushner para preparar la mesa trilateral –que incluirá rusos– y discutir un acuerdo económico Ucrania-EE.UU. que asegure inversiones y apoyo en la posguerra. Zelenski omitió detalles de esas conversaciones.

El mandatario reiteró la urgencia de garantías de seguridad firmes para Ucrania y abogó por una cumbre «a nivel de líderes» con Vladímir Putin. «Los líderes deciden las cuestiones claves», enfatizó, subrayando que esto aplica especialmente en un «régimen personalista» como el ruso.

Zelenski ha invitado repetidamente a Putin a reunirse en persona, posiblemente con Donald Trump o mediadores como Recep Tayyip Erdogan. El Kremlin ha eludido la propuesta hasta ahora. En su alocución, reprochó a Rusia su supuesta falta de interés por acabar la guerra y pidió mayor presión internacional para que baje las armas.