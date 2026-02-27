Delegaciones de Ucrania y Estados Unidos concluyeron este jueves una reunión de menos de cuatro horas centrada en la reconstrucción de infraestructura ucraniana para el periodo posguerra, sin la esperada participación rusa.

Aunque se anticipaba un foro trilateral para avanzar en el fin del conflicto –como ocurrió hace dos semanas–, Moscú no envió delegación oficial. Kirill Dmitriev, enviado económico del Kremlin, llegó al hotel durante la reunión según TASS, pero la Misión Rusa en Ginebra no confirmó interacciones.

La delegación estadounidense la encabezaron Steve Witkoff, enviado especial de la Casa Blanca para paz, y Jared Kushner, yerno de Donald Trump, quienes también se reunieron con negociadores iraníes sobre su programa nuclear. Ucrania asistió con Rustem Umérov (Consejo de Seguridad Nacional), David Arajamia (líder parlamentario), Oleksí Sobolev (Economía) y Darina Marchak (viceministra).

«Junto con el equipo económico trabajaremos exhaustivamente sobre el ‘paquete de prosperidad’: mecanismos de apoyo, recuperación, atracción de inversión y cooperación a largo plazo», declaró Umérov antes del encuentro. No se divulgaron detalles del acuerdo económico discutido.