Una docena de jefes de Estado y Gobierno han confirmado su asistencia a la investidura del presidente electo José Antonio Kast el 11 de marzo, informaron fuentes oficiales de la Cancillería chilena. El exdiputado ultracatólico de 59 años sucederá a Gabriel Boric, convirtiéndose en el primer mandatario de extrema derecha y defensor del régimen de Augusto Pinochet (1973-1990) elegido democráticamente.

Entre los confirmados figuran el rey Felipe VI de España, Javier Milei (Argentina), Daniel Noboa (Ecuador), Rodrigo Paz (Bolivia), Rodrigo Chaves (Costa Rica), Nasry Asfura (Honduras), Tamás Sulyok (Hungría), José Raúl Mulino (Panamá), Santiago Peña (Paraguay), Luis Abinader (República Dominicana), Yamandú Orsi (Uruguay) y el primer ministro de Haití, Alix Fils-Aimé.

Invitaciones a aliados ideológicos

Durante su gira postelectoral –tras amplio triunfo en diciembre–, Kast invitó personalmente a Giorgia Meloni (Italia) y Nayib Bukele (El Salvador), líderes admirados públicamente, aunque aún no confirman. Sus representantes sí lo harán: Antonio Tajani (vicepresidente italiano y canciller) y Félix Ulloa (vicepresidente salvadoreño).

La Cancillería también anunció presencias de Teodoro Nguema Obiang Mangue (vicepresidente Guinea Ecuatorial), Gilmar Pisas (primer ministro Curazao) y Teresa Ribera (vicepresidenta ejecutiva Comisión Europea para Transición Verde).

Permanece indefinida la delegación de Estados Unidos, pese a que Kast se ha proclamado socio regional de Donald Trump, quien convocó una reunión de líderes conservadores para el 7 de marzo en Miami. La ausencia de confirmación genera especulación sobre el nivel jerárquico que asistirá a la ceremonia en La Moneda.