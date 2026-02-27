La Cámara de Representantes de Uruguay aprobó este jueves el acuerdo UE-Mercosur con 91 votos a favor de 93 posibles, convirtiendo al país en el primero del bloque suramericano en ratificarlo formalmente tras el visto bueno del Senado el miércoles.

La sesión inició a las 12:15 hora local (15:15 GMT); tras intervenciones de dos diputados, oficialista Frente Amplio y opositores Partido Nacional, Colorado, Cabildo Abierto e Independiente respaldaron el pacto firmado el 17 de enero en Asunción tras 25 años de negociaciones. Solo Identidad Soberana votó en contra.

El cierre técnico ocurrió el 6 de diciembre 2024 en cumbre Mercosur de Montevideo con Ursula von der Leyen. La UE describe el tratado como espacio económico de 700 millones de personas, 30% PBI mundial y 35% comercio global.

Argentina debate hoy en su Senado tras aprobación de Diputados; Brasil dio media sanción miércoles en Diputados (Senado pendiente); Paraguay remitió texto a Parlamento. En Europa, Tribunal de Justicia evalúa legalidad, pero Comisión Europea podría aplicar provisionalmente sin Eurocámara.