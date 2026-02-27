La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, solicitó este jueves al presidente Donald Trump, a quien llamó «socio y amigo», el levantamiento inmediato de sanciones y el bloqueo contra el país, tras elogiar su referencia a Caracas como «nuevo amigo y socio» en el discurso del Estado de la Unión.

«Presidente Trump, como amigo y socio en esta nueva agenda de cooperación, cese ya las sanciones y el bloqueo contra nuestra patria, que también afecta a la juventud venezolana», expresó Rodríguez en un acto con jóvenes chavistas en el Teatro Teresa Carreño, transmitido por VTV.

La líder chavista enfatizó que Venezuela «nunca ha sido país enemigo» de EE. UU., ni amenaza a ninguna nación, y vive una «etapa excepcional» tras la «agresión militar» del 3 de enero, cuando Estados Unidos capturó al expresidente Nicolás Maduro.

En el evento, acompañada por el diputado Nicolás Maduro Guerra —hijo de Maduro, detenido en EE. UU. junto a Cilia Flores—, pidió aplausos por ellos y celebró el restablecimiento diplomático desde enero, incluyendo la compra de equipos hospitalarios con activos desbloqueados en EE. UU.

Rodríguez ha denunciado el bloqueo de miles de millones de dólares, oro y activos venezolanos en el extranjero. El 27 de enero anunció un desbloqueo parcial gracias a diálogos con Trump.

El martes, Trump destacó en su discurso la recepción de 80 millones de barriles de crudo venezolano, impulsando la producción petrolera estadounidense en 600.000 barriles diarios, y llamó a Venezuela «nuevo amigo y socio». Empresas de EE. UU. ya reactivan lazos comerciales.