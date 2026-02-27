Los dos últimos periodistas detenidos en Venezuela fueron excarcelados este jueves, coincidiendo con la primera semana de vigencia de la Ley de Amnistía, según informó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP).

Jonathan Carrillo, preso desde julio de 2022, salió con medidas cautelares, mientras que Pedro Urribarri, detenido desde mayo de 2025, obtuvo libertad plena, detalló a EFE Marco Ruiz, secretario general del SNTP. «Ya no queda ningún periodista ni trabajador de la prensa en detención», afirmó el activista.

En esta semana inicial de la amnistía, tres periodistas fueron liberados: dos con libertad plena, incluyendo a Marifel Guzmán (detenida desde febrero de 2025 hasta el martes), y Carrillo con restricciones.

El SNTP registraba el mes pasado 28 periodistas, comunicadores y trabajadores de la prensa «detenidos de forma ilegal y arbitraria», liberados entre enero y febrero, la mayoría con medidas cautelares, precisó Ruiz.

El proceso inició el 8 de enero con la liberación de un «número importante» de personas por las autoridades, avanzando de manera gradual. Se sumó la Ley de Amnistía impulsada por la mandataria encargada Delcy Rodríguez, quien asumió tras la captura del expresidente Nicolás Maduro por Estados Unidos.

Aunque todos los periodistas están libres, Ruiz advierte que «aún no hay certeza» sobre quiénes obtendrán amnistía plena para cerrar casos abiertos. El martes, el SNTP se reunió con la comisión parlamentaria de amnistía para revisar 40 casos, exigir cumplimiento judicial y restituir derechos vulnerados. Se acordó un canal de comunicación para el seguimiento.

En total, 217 personas fueron excarceladas en la primera semana de la ley, según el diputado Jorge Arreaza, presidente de la comisión.

Este miércoles, la Alianza por la Libertad de Expresión (Aplex), que incluye al SNTP, demandó levantar bloqueos digitales a medios, cesar la persecución y restaurar la libertad de expresión en el país.