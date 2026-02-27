El expresidente venezolano Nicolás Maduro solicitó este jueves, a través de su abogado Barry Pollack, que se desestime el caso por narcotráfico y corrupción en su contra en Estados Unidos, tras la negativa de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) a autorizar el pago de su defensa con fondos provenientes de Venezuela.

En la moción presentada ante el tribunal federal de Nueva York, los abogados señalaron que la OFAC “se ha negado a reconsiderar su posición y no otorgará una licencia que permita al Gobierno de Venezuela financiar la defensa, interfiriendo así con el derecho del Sr. Maduro a contratar el abogado de su elección”, por lo que piden al juez que desestime la cuarta acusación sustitutiva en su contra.

La documentación incluye una declaración jurada de Maduro, en la que afirma que desea seguir siendo representado por Pollack, que el Gobierno venezolano tiene la obligación y la voluntad de pagar su defensa legal y que no puede costearla por sí mismo, comprometiéndose a presentar pruebas financieras si se le requiere.

OFAC

En el memorando que sustenta la moción, Pollack reiteró su denuncia ante el juez Alvin Hellerstein de que la OFAC, dependiente del Departamento del Tesoro, está “interfiriendo” con el derecho a la defensa garantizado por la Sexta Enmienda de la Constitución y con el derecho al debido proceso del procesado.

«El Gobierno de Estados Unidos, aun cuando autoriza innumerables transacciones comerciales con Venezuela, está prohibiendo que la defensa reciba fondos no contaminados de Caracas para financiar sus honorarios», advirtió Pollack. «Cualquier juicio que se lleve a cabo bajo estas circunstancias será inconstitucionalmente defectuoso y no podrá producir un veredicto que resista impugnaciones futuras», agregó.

Maduro sostuvo en su declaración que «el Gobierno de Venezuela está dispuesto a financiar esa defensa y él esperaba que así ocurriera», razón por la cual contó con Pollack, a quien calificó como su «abogado de confianza», desde su primera audiencia el 5 de enero, y afirmó que han trabajado juntos desde entonces.

Henry Rodríguez Facchinetti

Por su parte, el abogado de la República Bolivariana de Venezuela, Henry Rodríguez Facchinetti, corrobora que el Ejecutivo tiene la «obligación clara y legal de cubrir todos los gastos de su presidente, incluyendo honorarios de abogados», y asegura que «desea cumplir» y «está preparado para pagar los costes de defensa», detallando que los fondos serían legítimos y no vinculados a actividades ilícitas.

«Además, confirmo que los fondos que (Caracas) usaría en este asunto no están relacionados con ninguna de las actividades alegadas en la cuarta acusación sustitutiva o con ninguna otra actividad ilegal», abundó Facchinetti.

Pollack manifestó que, si el juez Hellerstein no accede a desestimar el caso, le pedirá «reticentemente» autorización para retirarse como abogado de Maduro, lo que agravaría aún más la situación de su cliente dentro del proceso.

Tanto Maduro como el Gobierno de Venezuela están sujetos a sanciones estadounidenses, por lo que el abogado solicitó inicialmente una licencia a la OFAC para recibir fondos por su labor de defensa. La agencia la otorgó el 9 de enero, pero menos de tres horas después emitió una licencia enmendada que congeló la transacción, según denunció Pollack.