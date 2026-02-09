El Gobierno cubano alertó este domingo a aerolíneas internacionales que operan en la isla sobre la falta total de combustible para aviación (Jet A-1) a partir del lunes, atribuida al «asedio petrolero» de Estados Unidos, confirmaron a EFE dos fuentes oficiales.

Aerolíneas principalmente estadounidenses, españolas, panameñas y mexicanas no han anunciado públicamente cómo afrontarán la crisis, que podría alterar rutas, frecuencias y horarios en el corto plazo. No es inédito: en crisis pasadas (como el Período Especial de los 90 o cuellos de botella recientes), reacomodaron vuelos con paradas en México o República Dominicana para repostar.

Las rutas afectadas conectan Cuba con Florida (Miami, Tampa, Fort Lauderdale), España (Madrid), Panamá (Ciudad de Panamá), México (Ciudad de México, Mérida, Cancún), además de Bogotá, Santo Domingo y Caracas.

El presidente Donald Trump firmó el 29 de enero una orden amenazando aranceles a países que suministren petróleo a Cuba, alegando riesgo de seguridad nacional. Esto agrava la presión desde el 3 de enero, tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, cortando el crudo suramericano (30% de importaciones cubanas en 2025).

Trump urgió a La Habana a negociar «antes de que sea demasiado tarde»; Cuba se dice abierta al diálogo, pero niega conversaciones formales. La isla produce solo un tercio de su energía, recurriendo antes a Venezuela, México y Rusia.

Ante la escasez, el Gobierno activó un plan de emergencia: fin de ventas de diésel, reducción de horarios en hospitales y oficinas, cierre de hoteles. Cuba enfrenta esto en plena crisis de seis años: decrecimiento, inflación galopante, déficits de alimentos/medicinas/combustible, apagones diarios y migración masiva.