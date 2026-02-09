El presidente de Honduras, Nasry «Tito» Asfura, describió este domingo como «satisfactoria» su reunión con su homólogo estadounidense Donald Trump, destacando que Washington ve al país centroamericano como «una gran oportunidad» para estrechar lazos bilaterales de más de 196 años.

«Fue una plática bien amena y me siento muy satisfecho. Estados Unidos, especialmente el presidente Trump, está viendo a Honduras definitivamente como una gran oportunidad», dijo Asfura a periodistas en Miami, antes de regresar a Tegucigalpa.

El sábado, Asfura pidió revisar aranceles que perjudican la competitividad hondureña frente a Guatemala y El Salvador —como el 10% general y 25% a arneses automotrices—. Honduras ya formó comisiones para negociar; mesas de trabajo arrancarían «la próxima semana» en territorio nacional, pendientes de detalles con la Embajada de EE.UU.

Trump, quien respaldó públicamente a Asfura en las elecciones de noviembre, analiza designar un embajador —cargo vacante desde abril 2025, tras Laura Dogu, ahora en Venezuela—.

Temas clave: Infraestructura, inversión y seguridad

En Mar-a-Lago, Asfura presentó un mapa de ruta ferroviaria estratégica; Trump prometió estudiarlo. Dialogaron sobre inversión extranjera para generar empleo, modernización y oportunidades, priorizando empresa privada.

Abordaron seguridad: combate al crimen organizado, narcotráfico y cooperación bilateral. Identificaron sectores como IA, tecnología y manufactura para atraer capital, corrigiendo «desventajas» arancelarias.

«Honduras no aguanta más fracasos; necesita respuestas con mucho trabajo», enfatizó Asfura, apostando por prosperidad vía mercado estadounidense.