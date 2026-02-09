El presidente argentino Javier Milei formará parte de la reunión inaugural de la Junta de Paz, convocada para el 19 de febrero por Donald Trump, y por ello suspendió su viaje previsto este lunes a Estados Unidos para la Gala Hispana 2026 en Mar-a-Lago, Miami, informó el Gobierno en un comunicado.

«En virtud de la cercanía con el viaje previsto para mañana, donde participaría de diferentes actividades, el Presidente ha decidido suspender su participación presencial y abocarse a su agenda local», detalla el mensaje oficial.

La Junta de Paz, creada por Trump para resolver conflictos globales, debutará en Washington D.C. con foco en recaudar fondos para reconstruir Gaza —devastada tras dos años de bombardeos en el conflicto con Israel—. La agenda específica de Milei aún no está definida.

Milei intervendrá virtualmente en la Gala de la Prosperidad Hispana (martes 10, Mar-a-Lago), con presencia del embajador Peter Lamelas y Eduardo Bolsonaro —hijo de Jair Bolsonaro, condenado a 27 años por intento de golpe—. Enviará al ministro Federico Sturzenegger como representante.

Milei viajará en marzo a la Argentina Week 2026 en Nueva York (9-12), para promover inversiones. Será su 15° visita a EE.UU. desde diciembre 2023.

«El mundo recupera la cordura gracias a Trump y su Junta de Paz, que impulsa valores judeocristianos para la paz global», afirmó Milei en enero en Buenos Aires.