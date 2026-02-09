La Fiscalía venezolana revocó este lunes la excarcelación del opositor Juan Pablo Guanipa, horas después de su liberación del domingo, y solicitó ante tribunal su traslado a detención domiciliaria por «incumplimiento de condiciones» judiciales.

En comunicado, el Ministerio Público enfatizó: «Las medidas cautelares están condicionadas al cumplimiento estricto». Guanipa, detenido desde mayo 2025 y cercano a María Corina Machado (Premio Nobel Paz 2025), salió con otros opositores y lideró caravana a cárceles por presos políticos.

Machado denunció en X (medianoche): «Hombres fuertamente armados, de civil, en 4 vehículos, se lo llevaron violentamente. Exigimos liberación inmediata». Ramón Guanipa hijo alertó «secuestro» por ~10 no identificados.

Guanipa tenía prohibición de salida y presentaciones periódicas. Investigación en curso.

María Corina Machado (Premio Nobel Paz 2025) denunció en X la medianoche del lunes el «secuestro» del opositor Juan Pablo Guanipa por «hombres fuertemente armados de civil en 4 vehículos», horas después de su excarcelación tras 8 meses preso (desde mayo 2025).

«Violentamente se lo llevaron. Exigimos liberación inmediata», posteó Machado. Ramón Guanipa hijo detalló: emboscada a las 11:45 locales (03:45 GMT) por ~10 no identificados en Corolla plateado, Range Rover blanca y Renault Symbol. «Exigimos fe de vida».

Primero Justicia (PJ) confirmó: «Lo apuntaron y montaron en Corolla». Responsabiliza a Delcy Rodríguez (encargada), Jorge Rodríguez (Parlamento) y Diosdado Cabello (Interior).

Guanipa, en clandestinidad hasta mayo 2025 (detenido por «boicot» elecciones y «terrorismo», con 70+ arrestos), salió domingo —un mes post-anuncio de excarcelaciones tras captura de Maduro por EE.UU.— y lideró caravana a cárceles por presos políticos.