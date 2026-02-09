El opositor Juan Pablo Guanipa (c), cercano a la líder María Corina Machado, sostiene una bandera de Venezuela durante una caravana tras ser excarcelado este domingo, en Caracas (Venezuela). Guanipa abogó por la reconciliación en Venezuela, pero, subrayó, "con la verdad", una declaración que hizo horas después de ser excarcelado luego de estar detenido desde mayo de 2025. EFE/ Ronald Peña R

La Fiscalía venezolana revocó este lunes la excarcelación del opositor Juan Pablo Guanipa, horas después de su liberación del domingo, y solicitó ante tribunal su traslado a detención domiciliaria por «incumplimiento de condiciones» judiciales.

En comunicado, el Ministerio Público enfatizó: «Las medidas cautelares están condicionadas al cumplimiento estricto». Guanipa, detenido desde mayo 2025 y cercano a María Corina Machado (Premio Nobel Paz 2025), salió con otros opositores y lideró caravana a cárceles por presos políticos.

Machado denunció en X (medianoche): «Hombres fuertamente armados, de civil, en 4 vehículos, se lo llevaron violentamente. Exigimos liberación inmediata». Ramón Guanipa hijo alertó «secuestro» por ~10 no identificados.

Guanipa tenía prohibición de salida y presentaciones periódicas. Investigación en curso.

Machado denuncia que «hombres armados» se llevaron a Juan Pablo Guanipa tras ser liberado

María Corina Machado (Premio Nobel Paz 2025) denunció en X la medianoche del lunes el «secuestro» del opositor Juan Pablo Guanipa por «hombres fuertemente armados de civil en 4 vehículos», horas después de su excarcelación tras 8 meses preso (desde mayo 2025).

«Violentamente se lo llevaron. Exigimos liberación inmediata», posteó Machado. Ramón Guanipa hijo detalló: emboscada a las 11:45 locales (03:45 GMT) por ~10 no identificados en Corolla plateado, Range Rover blanca y Renault Symbol. «Exigimos fe de vida».

Primero Justicia (PJ) confirmó: «Lo apuntaron y montaron en Corolla». Responsabiliza a Delcy Rodríguez (encargada), Jorge Rodríguez (Parlamento) y Diosdado Cabello (Interior).

Guanipa, en clandestinidad hasta mayo 2025 (detenido por «boicot» elecciones y «terrorismo», con 70+ arrestos), salió domingo —un mes post-anuncio de excarcelaciones tras captura de Maduro por EE.UU.— y lideró caravana a cárceles por presos políticos.

Motociclistas participan en una caravana en apoyo a las familias de los presos políticos en Caracas, Venezuela, 08 de febrero de 2026. . EFE/Ronald Peña R

¡Síguenos en nuestras redes sociales y descargar la app!

Facebook X Instagram WhatsApp Telegram Google Play Store

 

ARTÍCULOS RELACIONADOSMÁS DEL AUTOR