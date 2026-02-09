El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, alertó sobre una emergencia por inundaciones «sin precedentes», con el 80% de sus 30 municipios (24) afectados y cerca de 43.000 familias damnificadas, según balances oficiales del Gobierno colombiano.

«La situación es un hecho sin reportes históricos de tal magnitud», dijo Zuleta a EFE en Montería. Dos frentes fríos intensificaron lluvias escasas para la época, causando crecidas de ríos en el noroeste.

El agroindustrial (ganadería, pesca, turismo, minería) está paralizado: «Se afecta todo el departamento», advirtió Zuleta. Diez municipios en «situación severa»; operan rescates y ayuda desde Puesto de Mando Unificado con alcaldes y entidades nacionales.

Valora anuncio de Petro: declarará emergencia económica, social y ambiental, posiblemente nacional. «Actuaremos con Ejército derribando diques y restituyendo tierras a ciénagas», dijo tras Consejo de Gestión del Riesgo.

En Montería, alcalde Hugo Kerguelén alertó por onda creciente del Sinú, rebose de Urrá y cuencas altas: niveles altos persistirán días, independientemente de lluvias.

Zuleta urge prevención: «¿No es más rentable salvar vidas que atender emergencias?». Pide apoyo internacional y destaca solidaridad civil/privada. Córdoba recibe con disposición medidas nacionales.