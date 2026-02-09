La ex planta de Goodyear en Los Guayos, Carabobo, renombrada Parque Industrial de Cauchos, reanudó operaciones tras siete años inactiva, con inversión extranjera superior a US$28 millones y meta de producir 75.000 unidades para fin de 2026.

Fundada en 1955, Goodyear cesó actividades el 10 diciembre 2018 por crisis económica —junto a Ford y GM—. El Gobierno venezolano tomó control, calificándolo ilegal, pero reactivaciones fallaron hasta ahora.

El director Christian Cuartas anunció: primer trimestre promediará 25.000 unidades/mes, escalando a 75.000 en últimos seis meses, apalancado por inversión privada.

Detalles de la reactivación

Acondicionada en cuatro meses, el «Fondo de Inversiones Extranjeras» (brasileños, chinos, bolivianos) firmó con Centro Internacional de Inversión Productiva (CIIP). Incluye línea pionera de cauchos para motocicletas —vehículo de mayor demanda en Venezuela, sin producción local previa—.

Iniciativa impulsa sector automotriz; se espera retorno de otras ensambladoras. Planta clave en historia industrial de Carabobo.