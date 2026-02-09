El exdiputado opositor Freddy Superlano, uno de los primeros detenidos tras las elecciones presidenciales de 2024 en Venezuela, fue excarcelado en la madrugada de este lunes, como parte del proceso de liberaciones iniciado hace un mes, según informó su partido Voluntad Popular (VP).

«Barinas te espera, hermano. Te extrañábamos y no dejamos de luchar ni un día por ti. Bienvenido a la libertad», publicó la formación en X, acompañando un video del reencuentro emotivo de Superlano con su esposa e hijas.

En un mensaje propio en la misma red social, Superlano pidió seguir orando para que todos los presos políticos sean liberados «en las próximas horas».

La excarcelación ocurre en medio de consultas parlamentarias con la sociedad civil para aprobar una ley de amnistía propuesta por la mandataria encargada Delcy Rodríguez. El viernes, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, prometió la salida de todos los presos políticos.

Superlano pasó cerca de 18 meses aislado, denunció su esposa Aurora Silva, tras su detención el 30 de julio de 2024 por «funcionarios encapuchados». En septiembre, el fiscal general Tarek William Saab lo vinculó –junto a Perkins Rocha y Biagio Pilieri, excarcelados recientemente– con la divulgación del 80% de las actas electorales que la oposición mayoritaria presenta como prueba del triunfo de Edmundo González Urrutia, exiliado.

Diputado de la Asamblea Nacional (2016-2021), Superlano ganó la Gobernación de Barinas en 2021 –tierra natal de Hugo Chávez–, pero el Tribunal Supremo de Justicia ordenó repetir los comicios por su inhabilitación.

Este domingo, al menos 35 personas fueron excarceladas, verificó la ONG Foro Penal. El 8 de enero, Jorge Rodríguez anunció un «número importante» de liberaciones sin detalles. El lunes pasado, el ministro Diosdado Cabello cifró en 895 el total de excarcelados desde noviembre, incluyendo ese período.