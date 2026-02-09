La noche del sábado 7 de este mes se tornó fatal en la capital de Bolívar con un accidente de tránsito en la intersección de Avenida España con Avenida San Salvador, donde un profesional del derecho perdió la vida en un fuerte impacto cerca del semáforo.

Testigos identificaron preliminarmente a la víctima como abogado Edgar Annover Batista, en el sitio encontraron dos armas de fuego junto al cuerpo, generando dudas sobre si fue puro accidente o hay trasfondo criminal.

El siniestro ocurrió en punto neurálgico urbano. Autoridades de tránsito y seguridad acordonaron la escena de inmediato para resguardar evidencias.

Se investiga si el deceso deriva solo de la colisión o vinculado al armamento. Restos trasladados a servicios forenses para autopsia de ley, que determinará causas exactas.

Muchas interrogantes

La comunidad permanece atenta ante múltiples interrogantes sobre los momentos previos.

Según, el profesional del derecho impactó contra una casa, el cadáver fue hallado fuera del auto y una pistola a un lado de cadáver.

Además, de autoridades policiales, expertos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, llegaron al sitio del suceso, sin embargo, hasta ahora no existe ninguna versión oficial sobre este suceso que pareciera un accidente de tránsito.