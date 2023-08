Leo Messi partirá como suplente este sábado en su primer partido en la MLS, en el que el Inter Miami se enfrentará a domicilio con los New York Red Bulls.

Tras ocho triunfos en ocho partidos -que incluyeron la conquista de la Leagues Cup y la clasificación para la final de la Copa US Open-, Messi, que lleva ya 10 goles con su nuevo equipo, no formará parte del once inicial de Gerardo ‘Tata’ Martino para enfrentarse a los Red Bulls.

El técnico argentino ya había avisado del gran desgaste físico que arrastraba Messi con ocho partidos en un mes contando tres que acabaron en penaltis y uno de ellos -el del pasado miércoles contra el Cincinnati- que tuvo además tiempo extra.

«Hay una cuestión, él quiere jugar siempre y todos los partidos, y a veces hay que hacerlo parar y convencerlo para que pare, justamente para que se pueda recuperar. Todo lo externo no es algo que yo tome en cuenta a la hora de entender si tiene que jugar o no», apuntó Martino el viernes.

Hay una enorme expectación en Nueva York para el posible debut del argentino en la MLS y las entradas para el duelo de este sábado tienen un precio medio de 500 dólares.

El español Sergio Busquets y el venezolano Josef Martínez también serán suplentes mientras que Jordi Alba sí formará parte del once del Inter Miami, que contará como referencia en ataque con el ecuatoriano Leonardo Campana.