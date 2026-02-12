Agentes de México y Estados Unidos incautaron 188 bultos con toneladas de cocaína en un operativo conjunto en alta mar, al oeste de Isla Clarión (Pacífico), informó este miércoles la Secretaría de Marina (Semar). Se trata de uno de los aseguramientos más importantes de 2026, con personas detenidas ya puestas a disposición de autoridades ministeriales.

La acción ocurrió fuera de la Zona Económica Exclusiva mexicana, con apoyo de la Fuerza Interagencial Conjunta del Comando Sur (JIATF-South) y la Guardia Costera de EE. UU. (USCG), en esfuerzos para combatir ilícitos marítimos. La Semar no detalló el peso oficial —pendiente de ministerios públicos— ni identidades de los capturados, pero enfatizó el impacto financiero en grupos delictivos.

Estas operaciones de vigilancia de la Armada buscan inhibir la delincuencia y proteger rutas marítimas clave.

El anuncio coincide con la autorización del Senado mexicano para que 19 Navy Seals de EE. UU. participen en adiestramientos conjuntos con las Fuerzas Armadas. Refuerza la agenda bilateral contra el tráfico de drogas, priorizando seguridad regional.