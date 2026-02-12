Un juez ecuatoriano envió este miércoles a prisión preventiva al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez —principal opositor del presidente Daniel Noboa—, junto a sus hermanos Xavier y Antonio (presidente del Barcelona SC), por presuntos lavado de activos y defraudación tributaria en la trama ‘Goleada’. La Fiscalía investiga un «entramado societario» que corrompió funcionarios y evadió controles en la comercialización de combustibles; los 11 detenidos en allanamientos madrugadores en Guayaquil enfrentan congelamiento de cuentas.

Álvarez, elegido en 2023 por Revolución Ciudadana (de Rafael Correa), ya usa grillete electrónico por el caso ‘Triple A’ (tráfico de hidrocarburos). El magistrado Jairo García impuso la misma pena a dos hermanos y otros dos procesados; cinco tienen presentación periódica y salida prohibida del país, uno arresto domiciliario.

Su abogado, Ramiro García, apeló argumentando «falta de análisis individualizado» y «pena anticipada», basada en chats de WhatsApp y denuncia anónima sin pruebas de lavado o crimen organizado. «Son los mismos hechos de ‘Triple A'», insistió.

Reacciones de correísmo y marcha anunciada

Simpatizantes y el alcalde de Quito, Pabel Muñoz (RC), protestaron afuera del juzgado: «Es una barbaridad usar la Justicia para perseguir a un elegido que cumple medidas». La Municipalidad de Guayaquil rechazó la decisión y convocó una «marcha pacífica» este jueves. La vicealcaldesa Tatiana Coronel: «Guayaquil no tolera atropellos».

Mientras Noboa enfrenta críticas correístas por «persecución», el caso escala tensiones en la ciudad más poblada y económica de Ecuador.