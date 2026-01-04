La alcaldesa de la ciudad de Miami, Eileen Higgins, solicitó al Gobierno de EE.UU. que restablezca de inmediato el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los inmigrantes venezolanos, argumentando que la situación en su país continúa siendo peligrosa e inestable tras la captura este sábado de Nicolás Maduro, quien enfrenta cargos de narcotráfico en Nueva York.

«La inestabilidad que se vive hoy en Venezuela deja aún más claro que el país sigue siendo inseguro para que la gente regrese. Nadie debería ser obligado a regresar al caos y la incertidumbre», expresó la política demócrata.

Higgins destacó que la comunidad venezolana en Miami -la más grande del país- ha contribuido significativamente a la ciudad. «La eliminación del TPS a principios de este año fue imprudente e injusta», afirmó la alcaldesa.

El gobierno de Estados Unidos eliminó en 2025 el TPS para venezolanos, argumentando que las condiciones en el país habrían mejorado, afectando a alrededor de 350.000 venezolanos, quienes perderán la protección contra la deportación y la autorización para trabajar.

El pronunciamiento de Higgins también subrayó la solidaridad de la ciudad con los residentes venezolanos, quienes «han esperado décadas por un momento de esperanza», en referencia a la operación militar estadounidense que terminó el sábado con el arresto de Maduro y su esposa Cilia Flores.

Entre tanto, la alcaldesa del condado Miami-Dade, Daniella Levine Cava, también se pronunció a favor del TPS para venezolanos.

Subrayó que su eliminación «fue una decisión imprudente y peligrosa que deja a demasiadas personas sin vías legales para permanecer en Estados Unidos, incluso mientras Venezuela sigue siendo insegura»

«Desde el fin del TPS hasta la reducción de protecciones para quienes ya tienen estatus legal, sabemos que muchas familias huyeron de los brutales regímenes de (Hugo) Chávez y Maduro enfrentando persecución política», expresó Levine Cava en un comunicado.

La alcaldesa, también demócrata, celebró la salida de Maduro, aunque criticó la manera en que se ejecutó, al considerar que establece un mal precedente.

«La presidencia ilegítima de Nicolás Maduro ha llegado a su fin, aunque lo que viene a continuación es sumamente crítico. Estamos todavía aprendiendo el alcance completo de la acción de Estados Unidos», expresó.

La demócrata cuestionó al Gobierno Trump por «tomar medidas militares sin la aprobación del Congreso ni informes bipartidistas».

«Me preocupa cómo se llevó a cabo esto, y la demostración de agresión militar plantea serias preguntas sobre lo que el presidente estadounidense planea hacer en los próximos días», agregó.

Recalcó que muchas familias «están observando estas acciones de cerca, porque la esperanza de un cambio pacífico que finalmente ponga fin a la dictadura y supere la era del chavismo es algo que se siente profundamente aquí» en el condado.

Maduro y su esposa Cilia se encuentran ya en una cárcel de Nueva York, donde enfrentan una acusación formal por varios delitos graves vinculados al narcotráfico y al uso de armamento con fines criminales