Los Gobiernos de Brasil, Chile, Colombia, España, México y Uruguay rechazaron este domingo «las acciones militares ejecutadas unilateralmente en territorio de Venezuela», en las que fueron detenidos el presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

«Expresamos nuestra profunda preocupación y rechazo frente a las acciones militares ejecutadas unilateralmente en territorio de Venezuela, las cuales contravienen principios fundamentales del derecho internacional, en particular la prohibición del uso y la amenaza de la fuerza, el respeto a la soberanía y a la integridad territorial de los Estados», expresaron los seis países en un comunicado.

Los firmantes también manifestaron su «preocupación ante cualquier intento de control gubernamental, de administración o apropiación externa de recursos naturales o estratégicos», como lo manifestó la víspera el presidente estadounidense, Donald Trump.