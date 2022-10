Guadalajara, México. La española Paula Badosa y la bielorrusa Aryna Sabalenka, principales cabezas de serie del Máster 1.000 de la WTA con sede en Guadalajara, fueron eliminadas este miércoles y dejaron al torneo sin sus dos tenistas favoritas.

Badosa, octava del ránking, se retiró ante la bielorrusa Victoria Azarenka, luego de perder el primer set por 6-2, en tanto Sabalenka fue eliminada por la rusa Liudmila Samsonova, por 6-4, 2-6, 6-2.

Azarenka, exnúmero uno del mundo, solo necesitó 30 minutos para derrotar a Badosa, después de mostrar un 93 por ciento de puntos ganados con el primer servicio ante una rival con poca capacidad de respuesta, que cometió ocho errores no forzados y careció de efectividad con su servicio.

‘Vika’ hizo quiebres en los juegos segundo y cuarto para marcar el rumbo del partido y acceder a los octavos de finales en los que se enfrentará a la estadounidense Madison Keys, ganadora por 3-6, 6-4, 6-3 de la australiana Alja Tomljanovic.

«Siento mucho no haber podido continuar, pero llevo días enferma. He intentado recuperarme por todas las vías y no ha sido posible. estoy muy triste de irme porque me hacía ilusión competir aquí en Guadalajara, de donde guardo recuerdos bonitos», dijo la catalana.

En la sesión de la mañana la rusa Liudmila Samsonova eliminó a la Sabalenka, segunda preclasificada, por 6-4, 2-6, 6-2, al sacar provecho de las 11 doble faltas de su rival, con lo que firmó su acceso a la fase de las 16 mejores en la que jugará con la checa Marie Buzkova, quien venció por 6-3, 6-1 a la colombiana Camila Osorio.

Este miércoles la estadounidense Jessica Pegula, tercera favorita, se clasificó por los pelos a octavos, al vencer por 2-6, 6-3, 7-6(8) a Elena Rybakina, de Kazajastán, quien mostró gran nivel con su saque, pero cometió un par de errores decisivos en el «tie break».

Más cómodo fue el triunfo de la también estadounidense Coco Gauuf, quinta preclasificada, por 7-6 (1), 6-3 sobre la italiana Elisabeta Cociaretto.

En otros resultados llamativos de este miércoles, la rusa Daria Kasatkina, séptima sembrada, eliminó por 6-1, 6-2 a la china Lin Zhu y su compatriota Veronika Kundermetova, octava sembrada, le ganó por 6-4, 7-5 a la croata Donna Vekic.

Octavos de final del Máster 1.000 de Guadalajara

– Victoria Azarenka (BLR)-Madison Keys (USA-13)

– Martina Trevisan ((ITA)-Coco Gauff (USA-5)

– Jessica Pegula (USA-3)-Bianca Andreescu (CAN)

– Sloane Sthepens (USA)-Caroline García (FRA-6)

– Veronika Kudermentova (RUS-8)-Jelena Ostapenko (LAT-12)

– Danielle Colins (USA-14)-María Sakkari (GRE-4)

– Daria Kasatkina (RUS-7)-Anna Kalinskaya (RUS)

– Mrie Bouskova (CHE)-Liudmila Samsonova (RUS).

Efe deportes