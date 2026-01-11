La directora general de Migración Colombia, Gloria Arriero, destacó que el flujo de personas en el Puesto de Control Migratorio del puente internacional Simón Bolívar, en la frontera con Venezuela, se mantiene dentro de los parámetros habituales desde comienzos de enero.

Durante una visita a este paso fronterizo, el principal corredor que comunica al departamento Norte de Santander con el estado Táchira, la funcionaria inspeccionó el comportamiento de los flujos migratorios y envió un mensaje de tranquilidad a la población fronteriza.

«El flujo en esta parte de la frontera es normal; ese flujo pendular de las personas que van y vienen por motivos de comercio, entre otros, es normal», afirmó Arriero en un video divulgado en X.

Asimismo, agregó que no se han registrado aumentos ni disminuciones significativas del paso de personas y que la actividad comercial continúa de manera regular, acorde con las tendencias observadas durante 2025.

Colombia y Venezuela, que comparten una frontera de 2.219 kilómetros y por los pasos fronterizos, pasa diariamente una media de 60.000 personas.

Lo único diferente esta semana ha sido la llegada a la frontera de numerosos periodistas de medios internacionales en busca de noticias y reacciones de los venezolanos a la reciente operación de Estados Unidos que derivó en la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su traslado a Nueva York.