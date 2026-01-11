Un doblete del brasileño Raphinha dio el triunfo al Barcelona ante el Real Madrid en la final de la Supercopa de España (3-2), en la conquista de la decimosexta Supercopa de España del conjunto azulgrana, el más laureado de la competición, y el cuarto título con Hansi Flick como técnico.

Barcelona retiene la corona en la Supercopa de España, título que conquista por segundo año consecutivo ante el Real Madrid en Arabia Saudí.

El clásico en el Alinma Stadium lo desequilibró Raphinha, tras un error en el pase de Rodrygo, con su primer tanto a los 36 minutos.

Tres goles en el tiempo añadido, de Vinícius y Gonzalo García para el Real Madrid, y de Robert Lewandowski para los azulgrana, mandaron el partido empatado a dos al descanso.

Lo decidió en el segundo acto Raphinha, a los 73 minutos, con un disparo desde la frontal cuya dirección la desvió Raúl Asencio para despistar a Thibaut Courtois. En el minuto 95 Álvaro Carreras perdonó una clara ocasión para mandar el partido a la tanda de penaltis.