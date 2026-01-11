Familiares de presos políticos aseguran haber visitado a sus parientes por primera vez desde que fueron detenidos, en medio de la espera por las excarcelaciones luego de que las autoridades anunciaran el jueves pasado la liberación de un «número importante de personas».

En las afueras de la cárcel del Rodeo I, cerca de Caracas, Aurora Silva, esposa del exdiputado Freddy Superlano, dijo que finalmente pudo verlo tras «casi 18 meses» desde su detención, el 30 de julio de 2024, en plena crisis poselectoral.

«Pude verlo luego de tanto tiempo, pude observar a través de un vidrio, pude constatar que está vivo, que era mi gran temor, y que está fuerte y convencido de que pronto va a salir», expresó la activista, quien dijo que, como ella, hay «otras personas que entraron hoy por primera vez».

Silva afirmó que los presos políticos están «sumamente fortalecidos» y a «la espera de sus liberaciones», y aseguró que su esposo confía en que «esto termine muy pronto».

«Es un Freddy distinto, tenía un año y casi seis meses sin abrazarlo y sin escucharlo», dijo Silva, quien reiteró la denuncia de que el exdiputado «ni siquiera tuvo acceso a la defensa privada» y que «prácticamente estaba en desaparición forzada».

Aseguró que ella y otros familiares seguirán en el centro de detención «haciendo la presión necesaria de manera cívica» para lograr la salida de «todos», a la vez que insistió en su llamado a los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez, mandataria encargada del país y presidente del Parlamento, respectivamente, a que «cumplan con el compromiso que asumieron» sobre la liberación.

Un año detenciones

Por su parte, Juan Carlos Lago, padre del capitán del Ejército Juan Carlos Lago Ochoa, dijo que pudo ver a su hijo por primera vez desde su detención, el 24 de enero de 2025.

«Tenía casi un año que no sabía de su paradero. Gracias a la visita programada para el día de hoy, pude verlo, constaté que está en buen estado de salud física y mentalmente», dijo.

El hombre aseguró que hasta ahora le habían negado que se encontraba ahí recluido y que cree que era porque «estaban cumpliendo órdenes».

«Con el favor de Dios, Venezuela cambiará. Liberación para todos los presos políticos», exigió Lago.

Solo 17 presos liberados

Organizaciones no gubernamentales y la oposición mayoritaria denuncian que el proceso de excarcelaciones ha avanzado a cuentagotas.

Hasta el mediodía hora local de este domingo, la ONG Foro Penal contaba solo 17 excarcelaciones, por lo que dijo que aún quedaban 803 presos políticos, mientras que la mayor coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), computaba 22 liberaciones hasta la tarde del sábado.