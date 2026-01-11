El venezolano Jad Sair Colmenares ganó de forma magistral la tercera etapa de la Vuelta al Táchira 2026, un circuito en la ciudad de San Cristóbal de 115,2 kilómetros.

Colmenares alcanzó la victoria más importante de corta carrera profesional, superando a sus compatriotas Germán Rincón y Jorge Abreu, que obtuvieron el segundo y tercer lugar, respectivamente.

Otro de los grandes protagonistas de la jornada fue el joven criollo Winston Maestre, el pedalista de 19 años estuvo rodando solo en los últimos giros, sin embargo, en la última vuelta del circuito lo neutralizado por el pelotón.

En cuanto a la clasificación general se presentaron pequeños cambios con Enmanuel Viloria firme en el liderato.

Al venezolano ahora lo escolta su coterráneo Jorge Abreu y el podio parcial lo completa el ecuatoriano Brayan Obando.

El giro tachirense continuará este lunes con la cuarta etapa, una jornada montañosa de 162,9 kilómetros que se disputará entre La Fría y Mérida, en un final en alto de primera categoría.