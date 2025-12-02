los elencos Unare, Dudelca, Los Llaves y Semilleros terminaron de completar los ocho clasificados hacia la ronda de cuartos de final que este domingo 7 de diciembre se disputará en la cancha de la Liga Máster de fútbol Unión, tras producirse los resultados que requerían para para a la referida instancia, todo por el Torneo Clausura de la Liga Súper Máster Unión y en homenaje a Alberto ‘Lámpara’ Figuera.

En la primera instancia dominical, el cuadro de Sur Aeropuerto, que lleva de las manos Ronald González selló en medio de un trabado encuentro, un empate a dos tantos por lado, ante Fénix, ambos equipos que jugaron por el honor de cerrar con una victoria su temporada para el olvido, que les invitan a trabajar desde ya, para buscar mejores ubicaciones en la próxima campaña, tras cerrar en los últimos puestos ambos elencos.

Los tantos fueron anotados por el elenco de Su Aeropuerto, Argenis Rivera y el propio Ronald González, mientras que por Fénix, uno de los sobrinos del histórico Noel “Chita” Sam Vicente, Wilmer San Vicente, anotó ambos tantos, gracias a dos mágicas cesiones de gol de Juan Noriega.

El cuadro campeón de la ronda eliminatoria, Millonarios FC mostró de lo que puede ser capaz en el primer juego de la ronda de cuartos de final, cuando enfrente a su rival de este pasado domingo, Semilleros, al que venció cómodamente por dos tantos a cero, con goles de Edward Guzmán y Ray Milano.

Lamentablemente, este último se dejó llevar de un choque con un rival y resultó expulsado del encuentro, por lo que se perderá el cotejo de cuartos de final, y la semifinal si su equipo pasa a esas instancias.

Colinas y Huracán igualaron a dos tanto

El actual campeón del torneo, Colinas de Unare igualó a dos tantos por lado con Huracán, en medio de las acciones disputadas que ambos elencos protagonizaron.

Por Colinas marcaron los jugadores Yamil Medina y César Basanta, mientras que “El puré” Antonio Salazar anotó ambos goles de su equipo, para mostrarse en la tabla de goleadores.

Lyon, que también ya estaba clasificado a la siguiente fase, doblegó por 2-0 a Tigres con goles anotados por intermedio de Marcos Medina y Raider Prado.

Especial homenaje

Por parte del cuadro subcampeón, Unare FC, este elenco ganó por goleada de 3 x 1 a Villa Colombia, que se disputaba precisamente con su rival de turno, su pase a la siguiente fase del torneo.

Los goles fueron obra de Linis Herrera en par de ocasiones y Luis Herrera, mientras que Yovainnis Vallejo anotó el gol de la honrilla de los de la Parroquia Cachamay.

Importante destacar el especial homenaje que hizo equipo Unare FC, a la memoria de la mamá de Junior Hurtado, señora Mirina Hurtado y el papá de Pedro Castillo, el señor Teodoro Castillo, recientemente fallecidos y que fueron recordados con una parada de equipo con globos blancos.

Finalmente, el cuadro de Dudelca alcanzó en el último cotejo de la ronda eliminatoria, su clasificación al vencer por 2-0 a Los Llaves, con goles de Luis Biña y Oswel Rodríguez.

¿Cómo se jugarán los cuartos de final?

Tras los resultados que se produjeron en la jornada de ronda eliminatoria del pasado domingo, se vienen ahora los cuartos de final, que arrancarán a partir de las nueve de la mañana con el líder de la ronda eliminatoria, Millonarios FC, de la mano de su técnico Sabás Marín, enfrentará contra el equipo que terminó precisamente esta fase, el propio Semillero, en un duelo en el que pareciera tener mejor opción, el equipo líder del torneo.

A segunda hora se presentará el otro de los equipos mejor afianzados en el torneo, Lyon FC de Luis Lyon que tendrá que enfrentar al cuadro de Los Llaves en un juego que podría resultar bien intenso y cerrado.

De hecho, Millonarios como líder del campeonato, en todo el torneo, solo perdió una vez, y lo hizo precisamente ante Los Llaves, por lo que Lyon deberá cuidarse y mucho, de no ser sorprendido. Este segundo cotejo está pautado para jugarse a partir de las 11:00 am.

En la tanda de los encuentros de la tarde, el campeón Colinas chocará ante Dudelca, el equipo de la señora Yurmarys Figuera, en un duelo de vida a muerte literalmente, como lo son los anteriores, pero en este lance, con dos equipos que sabe que puede eliminar al otro. Cotejo pautado para jugarse a la 1:00 pm, con el brillante sol guayanés en todo su esplendor seguramente.

La tanda dominical de estos cuartos de final, se cerrará con el duelo intenso entre Huracán enfrentando a Unare, en un cotejo muy parejo y que cualquier cosa puede pasar, aunque los huracanados ha subido su cotización en la bolsa de valores y pudiera dejar por fuera al subcampeón del torneo.

Goles de pura Guerra

En el apartado de los máximos anotadores del campeonato, el mejor resultó ser el jugador de Lyon FC, Carlos “El Chavo” Guerra, quien cumplirá 44 años el 30 de junio del año que viene 2026, y quien no le es extraño el ganar un título de goleo, ya que lo alcanzó en el Apertura del año 2024, cuando entonces marcó 17 tantos.

El orgullo del sector 25 de Marzo de Sam Félix y radicado en el populoso sector de Inés Romero, coronó su liderato con 13 tantos.

Mientras tanto en cuanto al mejor arquero, pues la llave del equipo líder del campeonato, Millonarios integrada por los porteros Luinyer Galavís y Johel Aguilar, mantuvieron la valla en apenas cinco goles en contra.

Así se jugarán los cuartos de final

9:00 a.m.: Millonarios vs. Semilleros

11:00 a.m.: Lyon vs Los Llaves

1:00 p.m.: Colinas vs. Dudelca

3:00 p.m.: Huracán vs. Unare