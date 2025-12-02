La Fundación Las Parcelas y su comunidad giraron una especial invitación a lo que se espera sea una majestuosa final de Liga Oriental de Vóleibol Máster 40, vistiéndose de gala para este gran evento deportivo, donde Ciudad Guayana será anfitriona.

En el evento se estarán recibiendo a las delegaciones y atletas con sus familiares y amigos quienes disfrutarán estos majestuosos encuentros en las Instalaciones del colosal Gimnasio Hermanas González, escenario para recibir a los cuatro equipos que disputarán semifinal y final, los días 19 y 20 de Diciembre en nuestra ciudad.

En este sentido, los equipos que se darán cita serán los siguientes: Máster +40 Sucre, Club Voleibol Llaneros, Maizeros de Guárico, y los anfitriones Las Parcelas del Roble.

En definitivas quedó establecida la invitación a la colectividad guayacitana, amantes de este deporte, ese el fin de semana en el Gimnasio Hermanas González, los días viernes 19 y sábado 20, donde estarán las semifinales y final de la Liga Oriental de Vóleibol Máster 40.