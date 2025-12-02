Hubo una final de Grandes Ligas y entre representantes de las Águilas del Zulia. Wilyer Abreu venció a Andrés Chaparro para alzarse con el trofeo del vigesimotercer Festival del Jonrón, en una jornada récord.

Un total de 232 jonrones se conectaron en el Estadio José Bernardo Pérez, una cifra sin precedentes en la historia del evento, que tuvo su regreso a Valencia luego de ocho años, a casa llena, con 15 mil 400 aficionados.

Fue Abreu, ligamayorista de los Medias Rojas, quien tuvo la última palabra ante Chaparro, de los Nacionales de Washington.

«Fue muy especial compartir la final con él», reconoció el ganador, sobre su rival.

«Nos llevamos el trofeo al Zulia, que fue la meta desde un principio. No visualicé nunca este momento. Vine con ganas de disfrutar, pero jamás pensé que podía ganarlo».

El oriundo de Maracaibo, a su vez, se convirtió en apenas el segundo zuliano que gana el Festival del Jonrón, luego de Carlos González, quien fue bicampeón en 2015 y 2016.

«Estoy muy feliz de haber ganado. En especial, sabiendo que el último zuliano había sido Cargo», expresó Abreu. «Es una estrella que seguí desde muy pequeño».

Primera Ronda:

Salvador Pérez (11 Jonrones)

El capitán de la selección de Venezuela para el Clásico Mundial y de los Reales de Kansas City estaba en su hogar. El de La Bocaína, con sus familiares en el parque, fue de menos a más en su actuación y pareció que había dejado una cifra para pelear su clasificación a las semifinales. Pero la tendencia de la noche siguió al alza.

Francisco Rentería (18 Jonrones)

¿No lo conocían? Así se presentó, a sus 16 años de edad, el prospecto que firmará en el sistema de la MLB en enero. Solo tenía una breve experiencia de 28 turnos en el beisbol profesional, durante el reciente verano. Estuvo dos días sin dormir antes del evento, y soñó despierto esta noche.

Ronald Acuña Jr. (21 Jonrones)

La Bestia se soltó temprano. El Jugador Más Valioso de la Liga Nacional en 2023 y el vigente Regreso del Año, dejó claras sus intenciones de recuperar su corona de 2022 y 2023.

Andrés Chaparro (19 Jonrones)

Tenía la espina clavada de haberse quedado fuera en la semifinal del Festival de Jonrones del año pasado por criterio de desempate, y con una revisión arbitral incluida. De todos los participantes, era el de mejor forma, por tener actividad en la LVBP en las recientes tres semanas.

Wilyer Abreu (20 Jonrones)

Pidió el tiempo de 45 segundos y explotó con 12 cuadrangulares a partir de entonces. El único bateador zurdo de la cita, hizo un ajuste y sacó provecho del jardín derecho y central del parque valenciano.

Yasiel Puig (21 Jonrones)

El home club. El dueño de casa. El showman. Si alguien nació y se siente en su hábitat natural con este tipo de eventos, ese es el cubano. Así lo hizo saber.

Maikel García (12 Jonrones)

Quizá el mejor jugador venezolano de la reciente campaña en la MLB. O, al menos, el de contribución más integral a su equipo, los Reales. Se quedó corto, esta vez, en su intento. Pero todo indica que su vigencia en la élite, apenas comienza.

Willson Contreras (15 Jonrones)

Valencia le traía recuerdos. Fue el más reciente ganador del Festival del Jonrón en la capital carabobeña, por allá en 2017. Buena parte de su familia porteña estaba en el parque.

Jackson Chourio (12 Jonrones)

Llegó el domingo a Valencia y, de inmediato, se fue al José Bernardo Pérez a practicar. En cualquier otra edición del Derby de Jonrones, quizás esos 12 cuadrangulares le hubiesen bastado para avanzar. Pero en esta no.

Jadher Areinamo (10 Jonrones)

Ningún participante conectó menos de una decena de bambinazos en la primera ronda. Y el virtual Novato del Año y candidato al Jugador Más Valioso de la LVBP, no podía ser la excepción. Se lo gozó, y mucho más porque ,hasta este invierno, ni siquiera había sido un slugger.

Semifinal 1

Andrés Chaparro (15 Jonrones)

Para vencer a Ronald Acuña Jr. se necesita de una actuación soberbia. Y eso fue lo que tuvo el recio toletero derecho, quien luego que el reloj se reinició, despachó hasta 10 vuelacercas consecutivos.

Andrés Chaparro protagonizó algunas de las rachas jonroneras más trepidantes de la noche.

Ronald Acuña Jr. (13 Jonrones)

Aceleró, pero no fue suficiente. Quedó a las puertas de convertirse en el primer ganador en tres ocasiones del Festival del Jonrón.

Semifinal 2

Wilyer abreu (15 jonrones)

Reafirmó que lo hecho en la primera ronda no fue casual. ¿Quién puede creer que lo sea cuando viene de dar 22 cuadrangulares en las Grandes Liga bateando casi exclusivamente contra lanzadores derechos? La pregunta es larga. La respuesta es corta: nadie.

Yasiel Puig (13 Jonrones)

Fue un deleite observar su swing. Compacto. Sobrio. Potente. Pero no le alcanzó al de Cienfuegos. Eso sí, cumplió su misión: brindó espectáculo.

Final

Andrés Chaparro (8 Jonrones)

Los 42 vuelacercas totales que disparó en la noche fueron ocho más de los que despachó Eugenio Suárez (34) el año pasado, cuando quedó campeón. Pero lo dicho, esta fue una velada récord.

Wilyer Abreu (9 Jonrones)

Hubo algo de tragicomedia en los instantes previos a encumbrarse como el ganador del Festival del Jonrón Pepsi. Confundió el conteo de vuelacercas que tenía en la final, soltó su bate y comenzó a celebrar… Pero la faltaba un cuadrangular para desempatar con Chaparro. En definitiva, le alcanzó el tiempo, y también el oxígeno.