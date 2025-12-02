El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, aseguró este martes que Estados Unidos está adoptando «serias medidas» para acabar con la guerra y lograr una paz «decente y digna». Estas declaraciones las realizó tras reunirse en Dublín con el primer ministro irlandés, Micheál Martin, en el marco de su primera visita oficial a Irlanda y las negociaciones en torno al plan de paz propuesto por Washington.

«Por lo que he visto, Estados Unidos está tomando medidas serias para poner fin a esta guerra, de una forma u otra, y estoy seguro de que nuestra tarea común, para todos en Europa, es realmente poner fin a esta guerra», afirmó Zelenski durante una rueda de prensa junto a Martin, donde insistió en que no solo se trata de un alto el fuego con Rusia, sino de garantizar una paz que impida una «tercera invasión» por parte de Moscú.

El presidente ucraniano recibió un informe detallado de su equipo negociador sobre los contactos que sostuvieron en Estados Unidos con representantes estadounidenses en Miami, y señaló que hablaron en persona de asuntos que no pueden tratarse por teléfono. Esos esfuerzos diplomáticos continúan con el encuentro que el enviado de la Casa Blanca Steve Witkoff mantiene con Vladímir Putin para presentar las conclusiones de dichas reuniones.

Irlanda

«Necesitamos resultados. Cada día muere nuestra gente. Podemos simplemente hablar o podemos trabajar para poner fin a la guerra», subrayó Zelenski al demandar señales positivas tras la reunión con Putin, y adelantó que en caso afirmativo sus representantes retomarán el diálogo con la delegación estadounidense.

Durante su visita a Irlanda, Zelenski agradeció el enfoque «honesto y basado en principios» del Gobierno irlandés sobre las sanciones a Rusia, y pidió que se mantengan siempre que persista la ocupación y los abusos de Moscú.

«Ya es hora de que los activos rusos congelados se transfieran a Ucrania para financiar su defensa y recuperación», añadió, y confió en que Irlanda y otros países exijan cuentas a Rusia por sus crímenes de agresión y de guerra, en un contexto en que se trabaja por establecer un tribunal internacional para juzgar a los responsables de estas acciones.