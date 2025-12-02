Las estatuillas de bronce de Ramón Hernández, Richard Garcés y Juan Carlos Pulido ya reposan en el Salón de la Fama del Beisbol Venezolano.

La Clase 2024 vio por primera vez desde la 2021 a tres o más jugadores exaltados al Templo Supremo de la pelota nacional, en un emotivo acto realizado en el Museo de Beisbol, en Valencia.

Los familiares de Hernández y Garcés, además del fallecido Pulido, fueron agasajados al mediodía de un lunes de comienzo de mes, y de inmortalidad también para los honrados.

El tridente eterno fue homenajeado en un acto que contó con la presencia de Juan José Ávila, presidente del Salón de la Fama y el Museo de Beisbol; Luisa Pestana, gerente general del recinto; Giussepe Palmisano, presidente de la LVBP; y Amador Montes, gerente general del circuito.

“Quiero recordar a Carlos Daniel Cárdenas Lares, ideólogo de este Museo”, dedicó el ingeniero Ávila. “Hoy es un día muy especial, sobre todo para los familiares de los exaltados”.

Ramón Hernández, el caraqueño más cumanés

Es el caraqueño más cumanés en la historia del beisbol. También es el receptor con más innings cubiertos detrás del plato (11,867.2) en las Grandes Ligas, a lo largo de 15 temporadas en la élite repartidas entre seis equipos: Atléticos de Oakland, Orioles de Baltimore, Rojos de Cincinnati, Padres de San Diego, Rockies de Colorado y Dodgers de Los Ángeles. Asistió a una convocatoria al Juego de Estrellas, en 2003.

“Nunca esperé ingresar a un lugar tan fabuloso como este. Estuve pensando todos estos días qué decir, pero prefiero hablar con el corazón. Estar acá es algo muy grande”, dijo Ramón Hernández, vía Zoom desde Estados Unidos. “El apoyo de mi familia fue esencial no sólo en las Grandes Ligas, sino para ir a Venezuela cada vez que tuve la oportunidad”.

En la LVBP disputó 16 campañas divididas con Pastora de Occidente (posteriormente de Los Llanos y Bravos de Margarita) y Navegantes del Magallanes. Quedó campeón como refuerzo de Tigres de Aragua dos veces (2004-2005 y 2006-2007) y con el Buque en una ocasión (2013-2014), siendo electo el Jugador Más Valioso de esa serie contra Caribes de Anzoátegui.

El oriental, a su vez, fue el MVP de la Serie del Caribe 2006, cuando se llevó el cetro regional con Leones del Caracas y se convirtió en el primer jugador en batear la escalera en la historia de la competición.

Richard Garcés, un lanzador reconvertido

Firmó al profesional como jardinero central y por apenas 3 mil dólares, antes de ser reconvertido en lanzador y erigirse como el líder en juegos salvados en la historia de la LVBP (124). Ganó en cuatro ocasiones el premio al Cerrador del Año, en dos el Regreso del Año y en una el Lanzador del Año.

“Vi por primera vez a Richard en unos Juegos Nacionales en 1987. Era un gran atleta, pero lo convertí en pitcher”, recordó Enrique Brito, descubridor de Richard Garcés. “Estoy orgulloso de haberlo firmado, pero mucho más de estar presente en un día como hoy. Qué gran carrera tuvo ‘El Guapo’”.

Brilló por 18 contiendas en la LVBP, con Tigres de Aragua, Navegantes del Magallanes y Águilas del Zulia.

El oriundo de Maracay, a su vez, disputó partes de 10 zafras en la MLB, convirtiéndose en 1990, a los 19 años de edad, en el segundo venezolano más joven en estrenarse en la Gran Carpa hasta aquel momento, apenas mayor a Wilson Álvarez. Formó parte de los Mellizos de Minnesota, los Cachorros de Chicago, los Marlins de Florida y los Medias Rojas de Boston.

Juan Carlos Pulido, líder magallanero

El Domador. Líder en victorias vitalicias en la franquicia del Magallanes (42). Es también el zurdo con más triunfos en los registros del circuito (72), además del sexto de todos los tiempos.

“Es un día de muchos sentimientos encontrados para nuestra familia”, expresó emocionada Elaine Palacios, exesposa de Juan Carlos Pulido. “La LVBP fue la casa donde Juan Carlos vivió y disfrutó de los mejores momentos de su profesión. Él lo celebra desde otro plano. En nombre de sus padres, hijos, hermanos, sobrinos y demás familiares, agradecemos este noble gesto”.

Las señoras Elaine Palacios, exesposa de Juan Carlos Pulido, y Rosario Valera de Pulido, recibieron en el Salón de la Fama al Domador de Leones

Pulido, a su vez, tuvo apariciones en tres temporadas como grandeliga. Dio muestra de su perseverancia al atravesar un período de nueve años desde su debut en la élite (en 1994) y su regreso (2003), siempre con el uniforme de los Mellizos de Minnesota.

El 12 de junio de 1994, el caraqueño pasó a la historia del beisbol venezolano al ser el ganador del primer duelo entre abridores criollos en las Grandes Ligas, contra el zuliano Wilson Álvarez, de los Medias Blancas de Chicago.