Wilson García fue elegido como el Jugador con Más Sazón de la Semana, presentado por Maggi, tras gran una demostración de poder en el período comprendido entre el 25 y 30 de noviembre.

El slugger, de 31 años de edad, fue determinante para el éxito de los Bravos de Margarita en la séptima semana de acción de la LVBP, un período en el que terminaron con 4-2 en la carretera. García lideró a los bateadores del circuito durante esta semana en el departamento de jonrones (4), carreras empujadas (17) y bases alcanzadas (22). Terminó con una línea ofensiva de .370/.400/.815 y OPS de 1.215.

La cantidad de fletadas de Wilson García durante este periodo igualó una marca para la liga, en poder de Pedro Castellanos desde octubre de 2023, cuando todavía vestía la camiseta de Cardenales de Lara.

Con su producción en los seis juegos de la séptima semana, García igualó un tope personal en cuadrangulares (11) que consiguió en la zafra 2021-2022, cuando era miembro de los Tigres de Aragua. También se acercó a su mejor cantidad de remolcadas, que es de 41 en la 2023-2024 (lleva 37).

Wilson García no se alzaba con el premio al Jugador de la Semana desde esa temporada, la 2023-2024, la campaña en la que resultó protagonista en la conquista del título para los Tiburones de La Guaira

Escoltas de Wilson García

El hombre de poder de los Bravos se impuso sin problemas en la votación de la prensa acreditada para cubrir las incidencias de la zafra, acumulando el 45,1% de las preferencias de los periodistas.

A Wilson García lo siguieron en la votación tres jugadores de los Navegantes del Magallanes: el lanzador Saúl García (17.6%) y los exgrandeligas Rougned Odor (9.8%) y Felipe Vázquez (5.9%).

García nació en Naguanagua, estado Carabobo, hace 22 años y está en su temporada de debut en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional. Pertenece a la organización de los Mets de Nueva York y durante la séptima semana de la campaña en la LVBP apareció en tres partidos como relevistas, dejando efectividad inmaculada en 5.0 innings lanzados en los que sólo aceptó un hit, dio una base por bolas y retiró por la vía del ponche a siete bateadores.

Por su parte, Odor escoltó a García en cuadrangulares (3), impulsadas (12) y bases alcanzadas y dejó average de .400 y OBP de .423; mientras que Vázquez actuó en 5 partidos, ganó un juego, salvó dos, dejó efectividad de 1.93 y repartió ocho ponches por dos boletos.

También recibieron votos Adrián Almeida (Cardenales), Juan Santana (Bravos), Harold Castro (Leones), Gorkys Hernández (Tigres), Ángel Macuare (Tiburones) y el debutante Ronald Acuña Jr. (Tiburones), todos con 2%.