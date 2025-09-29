Minerven FC, campeón del estado Bolívar en la Tercera División de la Liga Nacional, vivió una jornada épica en el Polideportivo El Gallo de San Félix, donde logró una remontada histórica frente a El Guamo FC de Monagas.

Tras caer 5-2 en el partido de ida en Maturín, el ‘Expreso Azul’ se impuso 4-1 en el encuentro de vuelta, igualando la serie y forzando la definición desde el punto penal.

Sin embargo, la suerte no estuvo de su lado y terminó cayendo 4-3 en la tanda, quedando fuera de las semifinales.

A pesar de la eliminación, la directiva de Minerven FC manifestó su satisfacción por el desempeño del plantel, resaltando la entrega de jugadores, cuerpo técnico, entrenadores, profesores y personal de apoyo.

El club cierra la temporada entre los 10 mejores equipos de la Tercera División en el país, logro que consideran histórico.

El presidente del club, el exalcalde y dirigente deportivo José Ramón López, destacó que la meta es seguir trabajando con las categorías juveniles para, en un lapso de tres a cinco años, llevar al equipo a la Segunda División del fútbol venezolano y apenas llevamos año y medio de conformado.

«Desde este momento no descartamos de tener un encuentro amistoso con Mineros de Guayana para regalarle a la fanaticada guayanesa una tarde para recordar aquellos clásicos de los años 90», expresó.

Asimismo, el club invitó a los jóvenes futbolistas de diferentes categorías a inscribirse en sus divisiones formativas, reafirmando que la base del proyecto está en el fortalecimiento de sus equipos juveniles para seguir avanzando en el fútbol venezolano.