Una solitaria anotación del jugador José Quintero promediando el segundo tiempo del encuentro, selló una importante victoria del Centro Portugués de Guayana sobre Guayanés FC en el marco de la segunda fecha del hexagonal de segunda vuelta de la Liga Oficial Senior Francisco Martín.

Tras un cotejo en el que el elenco del “profe” Rafael Mazz superó algunas adversidades como la falta de jugadores para iniciar con once el referido partido, los lusitanos alcanzaron su segunda victoria en el trance antes referido, para quedar en solitario al frente de la clasificación, mientras que hundió en el sótano a los blanquinegros que no han logrado puntos en dos presentaciones.

Ingenieros sorprendieron

Por su parte el cuadro del Colegio de Ingenieros se repuso de la caída en su primera presentación en este hexagonal, y sorprendió a Los Olivos al que le ganó por 2-0 en la cancha de los olivenses.

Los tantos de la importante victoria los marcaron Marlon “Ecuador” Quezada, que ya comienza a colocar bien intenso el grupo de seis equipos que buscarán un total de cuatro cupos hacia la ronda semifinal.

Venalum FC no se dejó del Italo

En el choque que cerró esta segunda jornada del hexagonal, y que se jugó pasadas las 5:20 0 pm de la tarde, en la cancha del Polideportivo Venalum, los anfitriones recibieron al Centro Italo Venezolano de Guayana con los que pactaron a un tanto por lado.

Los itálicos que en su pasada presentación en la ronda eliminatoria, ante los “guerreros del aluminio”, habían caído por 1-4 en la misma cancha de los azules, desde las primeras de cambio buscaron inclinar la balanza a su favor, hecho que lograron en la propia primera parte gracias al tanto anotado por intermedio de Eliezer “Cotto” Martínez, al encontrarse un balón rebotado del arquero José Luis Rodríguez, figura importante en este lance.

Cabe destacar que en el lance, no actuó el goleador del campeonato, Robert Rodallega, expulsado en el primer encuentro del hexagonal y además castigaron con una sanción de siete encuentros, luego de una serie de improperios y toques con su mano al árbitro principal Piolo.

La cuesta de la ola pareció elevarse para los dirigidos por el técnico José Arzolay, quien tuvo que asistir a sus jugadores de manera solitaria, tras resultar sancionado en el juego Los Olivos-Venalum, por dos juegos, Reinaldo Vidud, cuando los del aluminio se quedaron con diez hombres en la cancha.

Pero el panorama fue revertido, ya que lograron el empate del cotejo, gracias a una acción excepcional por centro del cancha de Oscar Hernández quien abrió por la derecha por donde apareció con una exhalación Yumett Rojas quien encaró en diagonal y soltó un latigazo de pierna derecha para hacer inútil el estirón del portero Varela y decretar el tanto que a la postre se convirtió en la acción de emparejar las acciones.