La hidrológica del estado Bolívar (HidroBolívar), a través de un comunicado, informó que suspenderán el servicio de agua desde el 2 al 4 de octubre debido a que realizarán trabajos de reparación en la tubería principal de 48 pulgadas, afectando al 40 % de la parroquia Unare y todas las empresas básicas de Ciudad Guayana.

La interrupción del servicio se extenderá por 72 horas, iniciando el día jueves a las 6:00 de la mañana y culminando el sábado a las 5:00 de la tarde.

Los sectores afectado se encuentran UD-338, Teodokildas, Core 8, Las Casitas, Paratepuy, Villa Icabarú, El Caimito, Sierra Parima, Villa Betania, Riberas del Caroní, Villa Bahía, El Llanito, Villa Adonay, Villa Yanisha, Isla Dorada, Yara Yara, El Tiamo, Lomas del Caroní, Los Corales, Villa Upata, Villa Beraca y zonas cercanas.

HidroBolívar hace un llamado urgente a los habitantes de los sectores afectados y a las empresas para que tomen las previsiones pertinentes y hagan un uso consciente y racional del agua durante el tiempo que duren los trabajos.

Asimismo, recomendó almacenar el líquido con antelación para cubrir las necesidades básicas durante el lapso antes mencionado.