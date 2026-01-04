El vicepresidente Sectorial de Defensa y Soberanía, G/J Vladimir Padrino López, envió un mensaje de estabilidad a la nación bajo la premisa de que «la patria continúa». En un comunicado oficial, el alto oficial hizo un exhorto directo al pueblo venezolano para preservar la paz y el orden público en todo el territorio nacional.

«El orden, la paz es nuestro puerto. La patria nos representa a todos… La patria es lo que debe prevalecer. Llamo al pueblo de Venezuela a la paz, al orden, a no caer en las tentaciones de la guerra psicológica, de la amenaza, del miedo que nos quieren imponer», destacó el ministro de Defensa.

Asimismo, instó a los venezolanos a retomar «sus actividades económicas, laborales, de todo tipo, educativas en los próximos días».

El General en Jefe de la FANB, destacó que este lunes 5 de enero, con normalidad, se llevará a cabo la instalación de la Asamblea Nacional con los diputados electos en mayo de 2025, tal como lo demanda la Consignación Nacional.