Este domingo 4 de enero, Migración Colombia confirmó la reapertura del Puesto de Control Migratorio de Paraguachón, en el departamento de La Guajira.

La medida se dio luego de que las autoridades venezolanas normalizaran el tránsito en este punto estratégico de la frontera.

Tras el anuncio, los reportes oficiales indican una situación de total normalidad en el flujo de personas y vehículos. La reactivación responde a gestiones entre las autoridades migratorias de ambos países para garantizar la movilidad en la zona.

Paraguachón es el principal cordón umbilical comercial y migratorio entre el norte de Colombia y el estado Zulia en Venezuela.

A esta hora, el tránsito fluye sin contratiempos y los servicios migratorios operan a plena capacidad para atender a los viajeros.

La reactivación de este paso fronterizo es fundamental para la economía local de La Guajira y para el tránsito legal de ciudadanos. La rapidez con la que se alcanzó la «total normalidad» sugiere una disposición operativa inmediata por parte de los organismos de control en ambos lados de la línea fronteriza.