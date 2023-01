Víctor Davalillo, la máxima figura histórica de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional y también de Leones del Caracas, cumplió este sábado su anhelo de premiar a un jugador de la misma franquicia capitalina con el galardón que lleva su nombre.

Freddy Fermín, flamante campeón bate de la LVBP, recibió de manos del legendario toletero el Premio Víctor Davalillo que lo acredita como el Jugador Más Valioso de la temporada 2022-2023, en una ceremonia privada realizada en La Guaira, poco después que el receptor aterrizó en el país tras recibir su visa de trabajo en República Dominicana.

“Recibir el premio de manos de una leyenda del béisbol es un honor. Para mí es un privilegio recibir el premio del propio ‘Vítico’ Davalillo”, señaló Fermín al obtener su galardón. “Estoy bien contento, agradecido con él y le deseo muchas bendiciones en todo lo que venga”.

Davalillo conversó amenamente con Fermín, con quien no solo comparte el uniforme de los Leones, sino además estar en la selecta lista de peloteros con un título de bateo con promedio sobre .400.

“Es tremendo muchacho, tremendo bateador. Lástima que no lo dejaron jugar más, porque es el receptor que le hace falta al Caracas”, comentó Davalillo. “Estoy muy feliz y orgulloso de dar por primera vez el premio que lleva mi nombre a un jugador del Caracas”.

“Él me dijo que soy tremendo pelotero, que me vio cansado a lo último, pero que le gustaba mi forma de jugar porque daba muchas líneas”, contó Fermín. “Estábamos echando broma, porque me decía que él siempre bateaba cerca de 90 o hasta 100 hits por temporada. ¡Wow, casi no pudo batear! Eso lo convierte en una leyenda”.

Fermín también recibió el trofeo que lo acredita como Novato del Año, galardón que obtuvo de manera unánime, y que lo coloca también como principal protagonista de Los Grandes de la LVBP, premios que cuentan con el aval de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, y presentados por Maltín Polar, que tuvo en Carlos Martínez, gerente de mercadeo deportivo de Empresas Polar, a su representante para este acto íntimo con familiares del jugador, coordinado por Mikel Pérez, presidente de Line Up Internacional, organizadores junto con Numeritos Gerencia Deportiva.

Fermín se convirtió en apenas el tercer jugador en la historia de la LVBP en ganar los premios al Novato del Año y al Jugador Más Valioso en una misma temporada, uniéndose a Ernesto Mejía y a Odúbel Herrera, quien al igual que el receptor caraquista agregó el título de bateo a su currículo en su campaña de principiante.

El catcher, de 27 años, se unió a José Rondón (Productor del Año), Anthony Castro (Cerrador del Año) y Oswaldo Arcia (Regreso del Año) en la lista de jugadores de Leones premiados esta temporada por Los Grandes de la LVBP, galardones auspiciados por Oceánica de Seguros, JuegaEnLinea.com, New Arrival y Tamanaco. “Quiero agradecer a Los Grandes de la LVBP, por todo lo que han hecho; agradecer a Empresas Polar, por acompañarme en este pequeño reconocimiento; y por supuesto a mis compañeros de Leones del Caracas, especialmente a la fanaticada, por el apoyo que nos han dado. Tengo mucho que agradecerles y espero que seamos campeones, los Leones del Caracas”.

Víctor Davalillo, la gran leyenda de los melenudos, estará presente este lunes en el primer juego de la Gran Final de la LVBP que disputarán Leones del Caracas y Tiburones de La Guaira en el estadio de la UCV, donde también comenzará la lucha por el Premio Robert Pérez al Jugador Más Valioso de la final, creado por Line Up Internacional y presentado por Maltín Polar.