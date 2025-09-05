Un accidente de tránsito se registró pasadas las 11:00 de la noche del jueves en el cruce del Paseo Caroní con la avenida Fuerzas Armadas, en Puerto Ordaz. Una mujer que conducía un vehículo arrolló a un motorizado y posteriormente abandonó la escena, según indicaron funcionarios policiales.

El motociclista quedó tendido en el pavimento con graves lesiones provenientes del impacto. Transeúntes se acercaron para socorrerlo hasta que llegaron oficiales de la Policía del Estado Bolívar.

El siniestro ocurrió en las inmediaciones de MacDonald’s, al lado de la urbanización El Caimito. El vehículo involucrado, un Renault Twingo verde con placas AA011KN, fue abandonado en el lugar.

Debido a la ausencia de paramédicos y ambulancia, el lesionado fue trasladado por medios particulares a un centro de salud.

Los accidentes de tránsito que involucran motorizados continúan en aumento en distintos sectores de Ciudad Guayana.

Según médicos de emergencias de los hospitales del IVSS, diariamente ingresan numerosos heridos por colisiones entre vehículos y motorizados, especialmente durante los fines de semana.

Cabe recordar que la madrugada de este jueves una joven perdió la vida y el conductor de la moto quedó gravemente herido en un accidente ocurrido en la redoma El Dorado, San Félix. El paciente se encuentra bajo atención en la emergencia del Hospital Dr. Raúl Leoni de Guaiparo.