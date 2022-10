Upata. – “Muchas denuncias y pocas respuestas”, así fue manifestado por un grupo de ciudadanos del municipio Piar, quienes alegan que ciudadanos se han encargado de arrojar sus desperdicios en cualquier lugar (comunidad, espacios públicos y puentes), sin tomar en cuenta el problema que está acarreando a los pobladores.

Luisa Ramírez, habitante en el municipio dijo que esta acción no es una respuesta ante la falta de recolección de basura en varias comunidades, “muchos habitantes se han visto en la necesidad de improvisar vertederos de basuras, debido a que el camión recolector no cumple con sus labores, sabemos que esta no es la mejor manera, pero muchos son inconscientes y no les importa la salud de otros habitantes”.

Contaminación

Bolsas de basura, cajas, animales muertos y otros tipos de desechos sólidos, ha hecho un foco de contaminación en varios espacios de Upata, “estamos cansados de lidiar con los animales roedores, malos olores y moscas, hago un llamado a aquellas personas que se dedican arrojar basura en algunos sitios de la localidad, no hacer más esta acción, es mejor quemarlas que acumularlas”.

Soy Nueva Prensa Digital Piar