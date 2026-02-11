James Van Der Beek, el carismático actor que interpretó al sensible e inseguro Dawson Leery en la serie de televisión ‘Dawson’s Creek’, murió a los 48 años.

«Nuestro querido James David Van Der Beek falleció en paz esta mañana. Enfrentó sus últimos días con valentía, fe y gracia», informó la esposa del actor estadounidense, Kimberly Van Der Beek, en su cuenta de Instagram.

«Hay mucho que compartir sobre sus deseos, su amor por la humanidad y el carácter sagrado del tiempo. Esos días llegarán», agregó la publicación.

Van Der Beek reveló en noviembre del año pasado que padece un cáncer colorrectal. Desde el momento en que dio a conocer su diagnóstico, ha utilizado su plataforma para concienciar sobre su enfermedad.