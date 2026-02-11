Aproximadamente cinco toneladas de mejillones en concha esperan cosechar en el estado Sucre durante este año 2026, así lo informó Neptalí Rodríguez, presidente de la Fundación para la Investigación y Desarrollo de la Acuicultura en la entidad oriental (Fidaes), durante el inicio del proceso de cosecha de estos moluscos.

El funcionario explicó que los mejillones fueron sembrados en las costas de La Fragata, municipio Bolívar (Marigüitar) el mes de abril del año pasado y, los mismos alcanzaron hasta la fecha, una talla de 8 centímetros y el peso establecido por la fundación para su recolección.

«Esta es la primera cosecha del año 2026 y marca un cambio en las prácticas anteriores, donde se esperaba la Semana Santa para iniciar el cultivo. Gracias a las condiciones óptimas y la buena disponibilidad de alimentos, este grupo de mejillones ha alcanzado los estándares necesarios para el proceso de cosecha», explicó Rodríguez.

Detalló que el proceso de cultivo de los moluscos se lleva a cabo a través de las alianzas establecidas entre la Gobernación de Sucre y el Ministerio de Ciencia y Tecnología, como parte de las políticas para fortalecer el desarrollo productivo y económico de la región.

El presidente del Fidaes especificó que también están realizando la siembra de mejillones en otras zonas de la entidad como Guacarapo, en Cariaco, y San Antonio del Golfo.

«Esto además suma al proceso de siembra que se está desarrollando a través del plan piloto financiado por el presidente Nicolás Maduro, mediante el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que también ha generado una siembra emblemática en las comunidades como Carenero y Peñas Blancas, todas ubicadas en el municipio Bolívar», dijo Rodríguez.

En este sentido, el funcionario agradeció el apoyo recibido por la gobernadora de la región, Jhoanna Carrillo, para mejorar la infraestructura de la estación ubicada en La Fragata, acción que aseguró, ha permitido optimizar las condiciones laborales del equipo técnico de la institución.

«Queremos resaltar que gracias al apoyo de nuestra gobernadora Johanna Carrillo, se han adquirido materiales necesarios para generar electricidad en estas infraestructuras, lo que permite profundizar las investigaciones en acuicultura y mejorar las condiciones de trabajo», acentuó.