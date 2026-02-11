Los ciudadanos venezolanos ya pueden consultar la ubicación de sus centros y mesas electorales para la Consulta Popular Nacional tras la publicación oficial del padrón este miércoles 11 de febrero.

El ministro Ángel Prado informó que los datos están disponibles en la página web del Ministerio del Poder Popular para las Comunas, permitiendo que los votantes ubiquen con antelación los puntos donde elegirán los proyectos de infraestructura y emprendimiento que recibirán financiamiento directo del Estado.

Esta verificación es el paso previo a la primera jornada de consulta de 2026, la cual se realizará el próximo 8 de marzo. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, destacó durante la instalación del Consejo Federal de Gobierno que la fecha coincide con el Día Internacional de la Mujer, con el objetivo de que el proceso se desarrolle con el espíritu de las guerreras venezolanas y fortalezca la democracia participativa en los territorios.

El proceso electoral permitirá a las comunidades decidir sobre la ejecución de recursos en los programas Transformación I y Transformación II. Estas iniciativas abarcan desde el impulso a proyectos productivos locales hasta obras civiles para la mejora de servicios públicos y el hábitat.

La información publicada en el portal oficial busca garantizar que el pueblo organizado cuente con la logística necesaria para ejercer su derecho al sufragio y determinar las prioridades de su entorno.

Al respecto, el ministro Prado resaltó a través de sus canales oficiales que la disponibilidad de esta información garantiza la transparencia del proceso. Con la habilitación de estos centros, el Ejecutivo Nacional asegura la vía para que los recursos estatales se transfieran directamente a las organizaciones de base, permitiendo que sea la propia ciudadanía quien gestione y ejecute las soluciones a sus necesidades colectivas.