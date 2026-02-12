Venezuela y Estados Unidos establecieron una «asociación productiva a largo tiempo» en materia energética y discutieron proyectos en petróleo, gas, minería y energía eléctrica, anunció la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, junto al secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, tras sostener una reunión privada en Caracas.

En el Palacio de Miraflores, Rodríguez, quien no detalló el plazo acordado, dijo que se busca que la asociación entre Caracas y Washington «se convierta en motor de la relación bilateral y que esa agenda energética sea productiva, efectiva, beneficiosa para ambos países y complementaria».

La líder chavista, quien indicó que ambas naciones han tenido relaciones energéticas durante un siglo y medio, señaló que trabajarán para que esa agenda «pueda avanzar sin dificultades y sin contratiempos».

Rodríguez expresó también que espera que ambos países superen sus diferencias a través de la diplomacia.

«Que sea el diálogo diplomático, el diálogo político, el diálogo energético, al cual estamos dando la bienvenida, que sean los canales adecuados y pertinentes para que los Estados Unidos y Venezuela asuman con madurez, desde la divergencia histórica, asumamos con madurez cómo seguir avanzando», indicó.

En el lugar también se encontraban funcionarios venezolanos como la ministra de Economía y Finanzas, Anabel Pereira Fernández, y el vicepresidente económico, Calixto Ortega.

Se trata de la primera visita de un alto funcionario de Washington tras el ataque militar de enero pasado.