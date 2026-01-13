Skarleth Peña, de 20 años y madre de una niña de 2 años, resultó gravemente herida la madrugada de este lunes 12 de enero tras un violento ataque de su expareja en su residencia del municipio San Mateo, estado Aragua.

El agresor irrumpió en la casa y la acuchilló múltiples veces en el cuello y otras partes del cuerpo antes de darse a la fuga.

El hermano de la víctima, quien residía en la misma vivienda, la auxilió de inmediato y la llevó al Ambulatorio Dr. Villamizar en San Mateo.

Ante la gravedad de las lesiones, fue estabilizada y trasladada a la emergencia del Hospital Central de Maracay, donde permanece recluida en cuidados intensivos. Médicos reportan heridas profundas que comprometen su vida, con pronóstico reservado.

El atacante, cuya identidad no ha sido divulgada, escapó en moto y se encuentra prófugo. Funcionarios del CICPC y la Policía de Aragua allanan la zona y revisan cámaras de seguridad en San Mateo, un municipio con alta densidad poblacional y creciente violencia doméstica.

Skarleth, quien criaba sola a su hija, había denunciado acoso previo, per vecinos consultados. La niña resultó ilesa, al estar con familiares. El Ministerio Público asumió la investigación bajo la Ley Orgánica de Violencia de Género, prometiendo recompensa por información del fugitivo.