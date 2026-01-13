Un hombre tendido en el pavimento con múltiples heridas de arma blanca alertó a transeúntes la tarde del sábado 10 de enero, alrededor de las 6:30 p.m., en la intersección de las calles Bolívar y Márquez del Toro, en pleno corazón de Guacara.

La víctima, Juan Carlos Vargas Figueredo (47 años), falleció por la gravedad de las lesiones pese a la rápida intervención policial.

La Policía Municipal de Guacara acudió al sitio y detuvo en flagrancia a José Reinaldo León Romero (45 años), hallado con manchas de sangre en la ropa y actitud evasiva cerca del cuerpo. El arma del crimen, un cuchillo, fue incautada en el lugar. Testigos presenciaron la agresión y alertaron de inmediato, facilitando la captura.

La investigación preliminar del CICPC apunta a un posible ajuste de cuentas como motivación, común en la zona por disputas personales o económicas.

El cuerpo fue trasladado a la morgue para autopsia, y el caso ya fue remitido a la Fiscalía para diligencias forenses y entrevistas a testigos.

Familiares de Vargas, originario de la parroquia Ciudad Alianza, exigen celeridad judicial. La Policía Municipal reforzó patrullaje en la intersección, hotspot de robos y riñas. León Romero enfrenta cargos por homicidio calificado; audiencia preliminar fijada para esta semana.