El ministro de Defensa, Iván Velásquez, anunció una recompensa de 500 millones de pesos colombianos por información que lleve al paradero de alias «Nain» o «El Menor», cuyo nombre real es Nain Andrés Pérez Toncel. Todas las fuerzas de seguridad –Fiscalía General, Policía Nacional, Ejército y Armada– lo buscan principalmente en La Guajira, sin descartar Magdalena y Cesar.

Pérez Toncel, líder de la banda «Los Rastrojos» en el norte, es requerido por narcotráfico, extorsión, asesinatos selectivos y acciones criminales que han desestabilizado la frontera guajira. En 2025, su grupo fue vinculado a 15 homicidios y control de rutas de cocaína hacia Venezuela y el Caribe, per informes de la Fiscalía.

Como respuesta al anuncio, «El Nain» amenazó de muerte al presidente Gustavo Petro vía audios en redes criminales, escalando tensiones en una zona con presencia de Clan del Golfo y ELN. La amenaza se viralizó en WhatsApp y Telegram, alertando a autoridades.

Búsqueda intensificada

La operación, bautizada «Guajira Segura», involucra 2.000 efectivos con drones, helicópteros y puestos de control en Maicao, Riohacha y Manaure –bastiones del capo–. En enero 2026, ya se allanaron 20 fincas ligadas a su red, incautando 500 kilos de cocaína.

Velásquez enfatizó: «Cualquier información es vital para desmantelar esta estructura». La recompensa se suma a 1.000 millones previos por otros líderes. Petro, desde redes, rechazó la amenaza: «No nos intimidan; la paz total avanza contra el narco».

La Guajira reporta 40 homicidios en 2026 (OVV), muchos por disputas de «Nain». Ciudadanos wayúu claman protección ante extorsiones a migrantes y comerciantes.