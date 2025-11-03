En una actividad realizada en el salón Río Claro de un reconocido hotel en Ciudad Bolívar, el ministerio del Poder Popular de Turismo llevó a cabo la entrega de la validación de rutas turísticas en el estado Bolívar, donde el municipio El Callao cuenta con una dividida en siete puntos de interés.

Esta entrega permite diversificar la oferta turística del estado en cada uno de los municipios que lo componen, donde El Callao no es la excepción; al contar con un gran potencial en materia cultural e histórica.

Según informó la coordinadora municipal de El Callao turismo Luz Hernández; “en El Callao contamos con los puntos de interés representados por el monumento a Las Madamas en la entrada a la población, iglesia Nuestra Señora de El Carmen, plazoleta El Jobo, Plaza Bolívar, casa de la cultura Alirio Rodríguez, boulevard del Oro y alcaldía”.

La validación de esta ruta genera las ventajas necesarias para la puesta en funcionamiento de propuestas que vayan en beneficio del sector turismo municipal.