La Nasa ha pospuesto nuevamente el lanzamiento de Artemis II debido a fallas técnicas en el cohete. La agencia espacial ha comenzado el proceso de trasladar y desmontar el vehículo para realizar las reparaciones necesarias.

El lanzamiento, originalmente previsto para marzo, podría ahora retrasarse hasta abril mientras los ingenieros de la Nasa trabajan para solucionar los problemas detectados. El objetivo es asegurar que el cohete esté completamente operativo antes de la misión.

A pesar del retraso, la misión Artemis II sigue siendo crucial para el regreso de los humanos a la Luna. La Nasa continúa trabajando en las soluciones para garantizar el éxito de la misión y la seguridad de la tripulación.