El periodista David Greene, exconductor del programa Morning Edition de NPR, presentó una demanda contra Google ante el Tribunal Superior de California en el condado de Santa Clara, acusando a la compañía de utilizar su voz sin autorización para desarrollar y entrenar productos de inteligencia artificial.

Según la querella, citada por CNET, Greene sostiene que su voz habría sido empleada para perfeccionar el sistema de audio del producto NotebookLM, que ofrece resúmenes en formato podcast.

En declaraciones recientes a NPR, Greene explicó que en el otoño de 2024 comenzó a recibir preguntas de amigos y colegas que le consultaban si había autorizado el uso de su voz en la herramienta. El periodista asegura que no solo detectó una similitud notable en el tono del asistente de audio, sino también patrones específicos de entonación y frases que considera distintivos de su estilo.

Google rechazó las acusaciones. En declaraciones a The Washington Post, la empresa afirmó que la voz masculina utilizada en el podcast de NotebookLM no guarda relación con Greene.

La demanda incluye un análisis forense independiente contratado por el periodista, que habría arrojado un índice de coincidencia de entre 53 % y 60 %, en una escala de -100 % a 100 %, respecto al uso de su voz en el entrenamiento del software.

El caso fue presentado en el norte de California, donde tiene su sede la matriz de Google, Alphabet Inc..

La querella se suma a una creciente ola de litigios que enfrentan a creadores y empresas tecnológicas por el uso de contenidos para entrenar sistemas de inteligencia artificial. El debate gira en torno a los derechos de autor, la identidad vocal y la propiedad intelectual en un contexto donde las herramientas de IA prometen transformar sectores como el entretenimiento, el periodismo y la producción audiovisual.