Un venezolano de 26 años de edad fue asesinado por un par de delincuentes que se desplazaba en una motocicleta, la víctima recibió varios disparos cuando conducía su auto, éste perdió el control y se estrelló contra otro automóvil.

En horas de la tarde del martes se registró el crimen, Yordan Armando Walters Yori, nativo de Ciudad Bolívar, municipio Angostura del Orinoco, Venezuela, iba en su automóvil por la calle Tereza Magalhäes del barrio Senador Hélio Campos, Boa Vista, Brasil.

Según testigos, dos individuos a bordo de una motocicleta se acercaron al vehículo que conducía Walters, pasadas las dos de la tarde y uno de los atacantes le disparó en la cabeza, provocando que el conductor perdiera el control.

El vehículo colisionó con una camioneta estacionada en una parada de autobús y finalmente contra un árbol.

La Policía Militar llegó al lugar para acordonar la escena, mientras que la División General de Homicidios inició las investigaciones correspondientes.

Las autoridades aseguran que están analizando imágenes de cámaras de seguridad cercanas para identificar y capturar a los responsables, quienes huyeron del sitio.

El cuerpo de Yordan fue trasladado al Instituto Forense como parte de los protocolos forenses para determinar las circunstancias completas del crimen.